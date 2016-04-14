Родичі жертв авіакатастрофи Germanwings подали до суду на льотну школу, де навчався пілот

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як з'ясувало слідство, у березні минулого року другий пілот літака - 27-річний Андреас Любіц - свідомо спрямував літак у гору. Усі 150 людей, що перебували на борту, загинули.

Через рік після трагедії французькі слідчі опублікували доповідь, в якій йшлося, що Любіц повинен був проходити лікування в психіатричній клініці за два тижні до катастрофи.

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У позові зазначається, що в Центрі підготовки пілотів в Арізоні (ATCA) не звернули належної уваги на стан здоров'я Любіца.

У підготовці позову брали участь родини 80 жертв трагедії, а також юристи з Британії, Німеччини та Нідерландів.

Любіц навчався в школі ATCA, що належить авіакомпанії Lufthansa (яка володіє Germanwings), з 2010-го по 2011 рік.

Представник Lufthansa вже заявив, що у позивачів немає шансів на успіх. Представники ATCA поки не давали коментарів.

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Як повідомляв УНІАН, за два тижні до катастрофи літака німецької авіакомпанії Germanwings у французьких Альпах лікарі рекомендували другому пілотові Андреаса Любіцу пройти лікування в психіатричній клініці. Слідчі виходять з того, що другий пілот, який страждав від депресії, заблокував себе в кабіні пілотів і навмисне направив літак із 150 людьми на борту на гори.