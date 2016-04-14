"День сонця" у КНДР: ЗМІ дізналися, як Кім Чен Ин "відзначить" день народження свого дідуся

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap з посиланням на урядові джерела, інформує РБК.

У п'ятницю Північна Корея відзначає 104-й день народження покійного засновника і колишнього лідера країни Кім Ір Сена, дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина. У річницю від дня його народження в КНДР відзначають День сонця».

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У разі, якщо запуск ракети дійсно відбудеться, то він стане першим запуском балістичної ракети середньої дальності типу BM25 в історії країни, відзначає агентство. З дальністю до 4 тис. км ракета зможе пролетіти над Південною Кореєю і Японією і досягти острова Гуам у західній частині Тихого океану, де дислоковано збройні сили США.