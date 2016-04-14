"День сонця" у КНДР: ЗМІ дізналися, як Кім Чен Ин "відзначить" день народження свого дідуся
Північна Корея розгорнула один або два ракетних комплекси з балістичною ракетою середньої дальності BM25 «Мусудан» недалеко від портового міста Вонсан на сході республіки для можливого запуску, приуроченого до дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня.
Про це повідомляє корейське агентство Yonhap з посиланням на урядові джерела, інформує РБК.
У п'ятницю Північна Корея відзначає 104-й день народження покійного засновника і колишнього лідера країни Кім Ір Сена, дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина. У річницю від дня його народження в КНДР відзначають День сонця».
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У разі, якщо запуск ракети дійсно відбудеться, то він стане першим запуском балістичної ракети середньої дальності типу BM25 в історії країни, відзначає агентство. З дальністю до 4 тис. км ракета зможе пролетіти над Південною Кореєю і Японією і досягти острова Гуам у західній частині Тихого океану, де дислоковано збройні сили США.