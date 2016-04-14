Путін збирається відпочити в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Поки що я про це не думав, але обов'язково в Крим приїду, можливо, на кілька днів, у тому числі і для відпочинку. Дякую за запрошення», - сказав Путін.

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Говорячи про будівництво мосту через Керченську протоку, він заявив, що «зазвичай на такого роду об'єкти багато охочих».

«Тут ми, чесно скажу, насилу знайшли компанію, яка погодилася реалізовувати проект, - сказав Путін. За його словами, це сталося «через обмеженість у фінансах, і з огляду на інші обмеження, які можуть бути покладені на виконавця цих робіт».

«Але все-таки компанія є, вона працює і працює успішно, - заявив Путін. - Пройшла відповідні процедури відбору. Кілька місяців сперечалися щодо вартості, все-таки наші відповідні служби уряду навіть трошки знизили ціну кінцеву».

Також він повідомив, що до Криму сьогодні має бути включений третій ланцюг енергомосту 200 МВт, а протягом 2-3 тижнів, максимум, буде запущено четвертий ланцюг, і тоді буде 800 МВт. «Це повністю закриє той обсяг, який Крим отримував з боку України», - сказав Путін.