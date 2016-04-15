КНДР не вдалося запустити балістичну ракету до дня народження Кім Ір Сена

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, передає РБК.

Прес-служба міністерства оборони США, у свою чергу, повідомила, що американські військові спостерігали те, що, як вони вважають, було невдалим запуском північнокорейської ракети.

Згідно з даними північноамериканського Командування повітряно-космічної оборони, ракета не представляла загрози для Північної Америки.

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За інформацією Yonhap, мова йде про ракету під назвою Мусудан дальністю понад 3000 км (1800 миль). Агентство зазначає, що запуск може бути приурочений до річниці з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, яка широко відзначається в країні 15 квітня. У 2012 році в цей день в КНДР також намагалися запустити балістичну ракету, але запуск не вдався.