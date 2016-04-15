Міністр промисловості Іспанії пішов у відставку через "панамський скандал"

Міністр також заявив, що в останні дні він допустив очевидні помилки при поясненні ситуації зі своїм бізнесом. Тим не менш, за його словами, він не вчинив нічого протизаконного.

У понеділок іспанська газета El Confidencial, яка має доступ до "панамських документів", повідомила, що Сорія керував офшорною фірмою протягом двох місяців в 1992 році, повідомляє Російська служба ВВС.

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Сорія зібрав прес-конференцію, на якій заявив, що ніяк не пов'язаний з панамської юридичною компанією Mossack Fonseca, чиї документи і опинилися в розпорядженні журналістів. Компанія, за даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, допомагала своїм клієнтам відмивати гроші і уникати сплати податків за допомогою різних офшорних схем.

Після прес-конференції ЗМІ опублікували інформацію про те, що Сорія пов'язаний з декількома офшорними компаніями в Панамі і Джерсі.

Сорія став другим політиком, який пішов у відставку після публікації "панамських документів". Раніше у відставку змушений був піти прем'єр-міністр Іспанії Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон.

У "панамських паперах" згадуються і інші іспанські політики та громадські діячі. Так, у володінні офшором зізналася тітка короля країни Пілар де Бурбон. Також в документах фігурує відомий іспанський режисер Педро Альмодовар.