Керрі закликав Росію негайно звільнити Савченко і виконувати Мінські угоди

Про це сказав під час щоденного брифінгу в Державному департаменті США прес-секретар Джон Кірбі, передає 112 Україна.

"Щодо України, держсекретар Керрі закликав Росію припинити насильство уздовж лінії зіткнення з метою повної імплементації своїх зобов'язань за Мінським домовленостями, а також негайно звільнити Надію Савченко і всіх інших заручників", - зазначив офіційний представник Держдепу.

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Він сказав, що Керрі також звернув увагу на ситуацію в Сирії, висловивши "серйозну стурбованість у зв'язку з триваючою загрозою для режиму припинення вогню у Сирії, а також необхідністю для режиму Асада припинити порушення перемир'я".

Сполучені Штати очікують від Росії, що вона буде спонукати режим Асада виконувати умови припинення вогню, а США, зі свого боку, будуть працювати з опозицією, щоб добитися того ж, підкреслив речник зовнішньополітичного відомства США.

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