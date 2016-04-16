Кандидат у мери Риму запропонував привезти до міста півмільйона кішок

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Rzeczpospolita.

Політик обіцяє у разі перемоги на виборах, які відбудуться в травні, привезти до Риму 500 тис. кішок з Азії.

"Кішки будуть розміщені в стратегічно важливих точках міста", - каже політик.

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Щоб кішки після знищення щурів не стали проблемою в Римі, Рацци пропонує розквартирувати їх у літніх жінок, які вже займаються тваринами. Кандидат у мери припускає, що місто могло б навіть доплачувати таким опікунам.

Відзначається, що в 80-х роках кількість диких кішок в Римі зменшилася у зв'язку з масовою стерилізацією безпритульних тварин. Це призвело до значного збільшення кількості щурів в місті.

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За підрахунками експертів, зараз жителів Риму дошкуляють приблизно 6 млн щурів. У Римі живуть понад 2 млн осіб.