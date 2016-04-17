Кількість жертв землетрусу в Еквадорі зросла до 77 осіб
10:29, 17 квітня 2016Світ
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Внаслідок землетрусу в Еквадорі повідомляється вже про 77 загиблих, близько 600 осіб отримали поранення.
В ніч на 17 квітня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,8 \ bbc.com
Про це заявив віце-президент країни Хорхе Глас, передає meduza.io. Раніше повідомлялося про 41 загиблого, даних про потерпілих не було.
Читайте такожПотужний землетрус в Еквадорі: щонайменше 28 людей загинули (фото, відео)В ніч на 17 квітня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,8. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був розташований на узбережжі, в 27 км від прибережного міста Муісне. У шести регіонах країни введений режим НС.
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