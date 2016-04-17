Число жертв землетрусу в Еквадорі перевищила 230 осіб (фотогалерея)

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Еквадорі зросла до 233 осіб.

Про це повідомив президент країни Рафаель Корреа, передає Deutsche Welle.

Уряд країни направив близько 10 тисяч солдатів і 3,5 тисячі поліцейських для участі в рятувальних роботах в регіоні, де стався сильний землетрус, написав раніше віце-президент країни Хорхе Глас Эспинель у своєму мікроблозі Twitter.

До Еквадору також вирушили рятувальники з інших країн, у тому числі з Мексики та Колумбії.

Землетрус став найсильнішим в Еквадорі протягом останніх 37 років.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 7,8 бала стався в ніч на неділю на північно-західному Тихоокеанському узбережжі Еквадору.

Раніше було відомо про 77 загиблих і більш як 100 постраждалих.