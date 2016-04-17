Число жертв подвійного землетрусу в Японії перевищила 40 осіб

Число жертв подвійного землетрусу, що стався на цьому тижні в Японії, досягло 41.

Щонайменше 8 осіб вважаються зниклими. Декого з них, судячи з усього, було поховано величезними зсувами після другого землетрусу в п'ятницю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Понад 180 тисяч осіб провели третю ніч в наметах або автомобілях.

Близько 62 тисячі будинків залишаються без електроенергії, а 300 тисяч - без водопостачання.

Раніше влада префектури Кумамото на острові Кюсю, де поштовхи були найвідчутнішими, повідомили про серйозні руйнування, пошкоджених дорогах і лініях електропередач; місцева лікарня була евакуйована через небезпеку обвалення.

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Як повідомляв УНІАН, землетрусу магнітудою 7,3 відбулися біля міста Кумамото на півдні острова Кюсю 15 квітня вдень за київським часом (у Японії це була ніч 16 квітня).