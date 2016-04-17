В Індії при падінні автобуса в ущелину загинули 25 людей

Про це повідомляє The Times of India.

ДТП сталася ввечері в неділю, 17 квітня, в районі Девар, в 15 кілометрах від однойменного міста. Відзначається, що автобус, який перевозив оперну трупу, упав в ущелину завглибшки близько 90 метрів.

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Всього в автобусі було 40 пасажирів. При цьому, кількість загиблих може зрости, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, коли розмовляв під час виконання повороту.