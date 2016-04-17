В Індії при падінні автобуса в ущелину загинули 25 людей
22:47, 17 квітня 2016Світ
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В Індії внаслідок падіння автобуса в ущелину загинули не менше 25 людей, ще 10 травмовані.
Google Maps
Про це повідомляє The Times of India.
ДТП сталася ввечері в неділю, 17 квітня, в районі Девар, в 15 кілометрах від однойменного міста. Відзначається, що автобус, який перевозив оперну трупу, упав в ущелину завглибшки близько 90 метрів.
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Всього в автобусі було 40 пасажирів. При цьому, кількість загиблих може зрости, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, коли розмовляв під час виконання повороту.
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