У Лондоні безпілотник зіткнувся з пасажирським літаком

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал ITV.

Співробітники British Airways повідомили поліції, що після інциденту команда фахівців оглянула авіалайнер і не виявила пошкоджень. Літак допущений до наступного рейсу.

«Пілот літака, що прибуває в аеропорт Хітроу з Женеви, розповів поліцейським, що безпілотник імовірно врізався в передню частину авіалайнера», — повідомив телеканалу представник міської поліції. Він також додав, що після інциденту нікого не затримали.

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Раніше УНІАН повідомляв, що реактивний літак Airbus A320 авіакомпанії Air France 19 лютого ледь не зіткнувся з безпілотником під час посадки в аеропорту Парижа Шарль-де-Голль.