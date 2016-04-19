Помилки в документах торкнулися 90% жертв Смоленської катастрофи - прокуратура Польщі

Про це заявив заступник генпрокурора Польщі Марек Пасьонек, передає Радіо Польща. За його словами, помилки торкнулися 90% тіл жертв авіакатастрофи.

"Необхідно створити групу судмедекспертів, які ознайомилися б з медичною документацією, в тому числі і з Росії", - заявив він.

За словами Пасьонека, поки що рано говорити про можливу ексгумацію тіл жертв катастрофи. Можливо, таке рішення буде прийнято пізніше.

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Заступник генпрокурора зазначив, що в першій половині травня відбудеться зустріч прокурорів з членами родин жертв катастрофи Ту-154М, під час якої буде піднято питання про можливу ексгумацію тел. Пасьонек додав, що теоретично можна провести ексгумацію без згоди родичів.

Він також зазначив, що планується «дипломатичний наступ» у питанні повернення Росією уламків президентського Ту-154М, який зазнав аварії 10 квітня 2010 року над Смоленськом.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.