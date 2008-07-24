Сербія повертає своїх послів у країни, які визнали незалежність Косова

Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова.

Як пише Газета.ру, про це повідомив міністр закордонних справ Вук ЄРЕМІЧ. За його словами, такий крок допоможе Бєлграду домогтися зближення з ЄС.

Раніше керівників дипломатичних представництв Сербії відкликали на знак протесту проти визнання Косова 20 державами Євросоюзу. Бєлград поки не планує повернути посла до Вашингтона, а також в інші країни, що не є членами ЄС.

Офіційно про ухвалене рішення буде оголошено сьогодні ввечері.