Сербія повертає своїх послів у країни, які визнали незалежність Косова
17:49, 24 липня 2008Світ
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Сьогоднішнє рішення уряду
Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова.
Як пише Газета.ру, про це повідомив міністр закордонних справ Вук ЄРЕМІЧ. За його словами, такий крок допоможе Бєлграду домогтися зближення з ЄС.
Раніше керівників дипломатичних представництв Сербії відкликали на знак протесту проти визнання Косова 20 державами Євросоюзу. Бєлград поки не планує повернути посла до Вашингтона, а також в інші країни, що не є членами ЄС.
Офіційно про ухвалене рішення буде оголошено сьогодні ввечері.
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