Як Британія відзначає ювілей королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

З цієї нагоди у Британії проходять різні урочисті заходи, а сама Єлизавета II, серед іншого, здійснює прогулянку в Віндзорському парку зі своїм 94-річним чоловіком принцом Філіпом.

Також Єлизавета II проїжджає по спеціальному "королівському" маршруту і спілкується з британцями.

Як повідомляє британська преса, вечір четверга Єлизавета II має намір провести в колі сім'ї.

Зазначимо, королева Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька - короля Георга VI, і править дотепер. Незважаючи на деяку критику, Єлизавета II користується великою популярністю серед британців.

Як повідомляв УНІАН, підготовка до святкування ювілею британської королеви почалася заздалегідь.