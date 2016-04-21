Як Британія відзначає ювілей королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

16:28, 21 квітня 2016
Світ
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Великобританія 21 квітня відзначає 90-річний ювілей королеви Єлизавети II.

Елизавета II взошла на престол в 1952 году / REUTERS

З цієї нагоди у Британії проходять різні урочисті заходи, а сама Єлизавета II, серед іншого, здійснює прогулянку в Віндзорському парку зі своїм 94-річним чоловіком принцом Філіпом.

Також Єлизавета II проїжджає по спеціальному "королівському" маршруту і спілкується з британцями.

Як повідомляє британська преса, вечір четверга Єлизавета II має намір провести в колі сім'ї.

Британія святкує ювілей королеви Єлизавети II
Британія святкує ювілей королеви Єлизавети II /  © REUTERS
Британській королеві 21 квітня виповнюється 90 років
Британській королеві 21 квітня виповнюється 90 років /  © REUTERS
Британці з ранку зібралися перед Букінгемським палацом в очікуванні королеви
Британці з ранку зібралися перед Букінгемським палацом в очікуванні королеви /  © REUTERS
Королева користується великою популярністю серед британців
Королева користується великою популярністю серед британців /  © REUTERS
Королівський кортеж на вулицях Віндзора
Королівський кортеж на вулицях Віндзора /  © REUTERS
Єлизавета II вітає британців
Єлизавета II вітає британців /  © REUTERS
Королева зі своїм чоловіком принцом Філіпом
Королева зі своїм чоловіком принцом Філіпом /  © REUTERS
Королева Єлизавета II у гарному настрої
Королева Єлизавета II у гарному настрої /  © REUTERS
Єлизавета II зійшла на престол в 1952 році
Єлизавета II зійшла на престол в 1952 році /  © REUTERS
Британці приготували для королеви чимало подарунків і вона з задоволенням приймає їх
Британці приготували для королеви чимало подарунків і вона з задоволенням приймає їх /  © REUTERS
Королева спілкується з британцями
Королева спілкується з британцями /  © REUTERS
Урочистий салют на честь королеви Єлизавети II
Урочистий салют на честь королеви Єлизавети II /  © REUTERS
Королівська гвардія на вулицях Віндзора
Королівська гвардія на вулицях Віндзора /  © REUTERS
Королівський оркестр виступає на честь королеви
Королівський оркестр виступає на честь королеви /  © REUTERS
Шанувальники королеви в святкових вбраннях
Шанувальники королеви в святкових вбраннях /  © REUTERS
Шанувальники королеви в святкових вбраннях
Шанувальники королеви в святкових вбраннях /  © REUTERS
На британських вулицях панує святковий настрій
На британських вулицях панує святковий настрій /  © REUTERS
Британська символіка всюди
Британська символіка всюди /  © REUTERS

Зазначимо, королева Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька - короля Георга VI, і править дотепер. Незважаючи на деяку критику, Єлизавета II користується великою популярністю серед британців.

Як повідомляв УНІАН, підготовка до святкування ювілею британської королеви почалася заздалегідь.

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