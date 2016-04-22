У Македонії скасовано переговори щодо вирішення політичної кризи

Переговори мали відбутися 22 квітня у Відні за посередництва єврокомісара з європейської політики сусідства та розширення Йоганнеса Гана та трьох депутатів Європарламенту, передає Deutsche Welle.

Президент Македонії Гьорге Іванов минулого тижня помилував 56 осіб, які були причетні до скандалу з прослуховуванням, що поглибило тривалу політичну кризу в країні. Лідер опозиції Зоран Заєв заявив, що візьме участь у переговорах, тільки якщо президент відкличе рішення про помилування та відкладе призначені на 5 червня вибори.

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Скандал вибухнув ще у лютому 2015 року, коли опозиція звинуватила тодішнього прем'єр-міністра Ніколу Груєвського у тому, що він санкціонував прослуховування 20 тисяч громадян країни. За посередництва ЄС македонські політики домовилися торік, що цю справу розслідуватиме спеціальний прокурор, а в країні відбудуться дострокові вибори.

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Тепер цей процес опинився під загрозою зриву. ЄС готовий розглянути можливість накладення обмежень на в'їзд та заморожування рахунків політиків, які стоять на перешкоді вирішенню політичної кризи. Про це на умовах анонімності агентству Reuters повідомив представник ЄС, який бере участь у переговорах як посередник.