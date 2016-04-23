Підозрюваний у вбивстві восьми членів сім'ї в Огайо зміг втекти

Про це повідомляє WKRC.

Інцидент стався неподалік від Цинциннаті в штаті Огайо. Серед убитих семеро дорослих і одна дівчина-підліток.Тіла жертв були виявлені в чотирьох локаціях.

Відзначається, що вижити вдалося трьом дітям віком 4 дні, 6 місяців і 3 роки.

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Влада американського штату Огайо заявила, що підозрюваний у вбивстві зумів втекти з місця злочину і поки його пошуки успіху не принесли, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Влада попередила, родичів убитих, які залишилися в живих, і всіх інших жителів містечка Пайктон, в районі якого вчинено злочин, що підозрюваний може бути озброєний і небезпечний.

Влада не виключає, що в злочині могли брати участь відразу кілька людей, проте ніяких доказів на користь цієї версії у них поки немає. Особу передбачуваного вбивці і його мотиви досі не встановлено.

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Поліція підтвердила тільки, що всі вісім загиблих були вбиті пострілами в голову, причому це не могло бути груповим самогубством. Деяких з жертв, судячи з усього, застрелили у сні.