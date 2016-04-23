"Панамський скандал": під час обшуку в офісі Mossack Fonseca знайдено знищені документи

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника панамської прокуратури Хав'єра Карабальо.

"Ми вилучили велику кількість доказів, знайдених у приміщенні", - заявив Карабалло. Зокрема він зазначив, що було знайдено багато паперів, подрібнених шредером, які вилучені в якості доказів.

У свою чергу компанія Mossack Fonseca розповсюдила заяву, в якій стверджує, що документи на паперових носіях були знищені з метою їх подальшої переробки. В юридичній компанії підкреслили, що слідчі вже мають копії всіх документів, які були вилучені в ході попередніх обшуків.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року міжнародний пул журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

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Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорі компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.