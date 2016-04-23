США визнали загибель 20 мирних жителів внаслідок авіаударів у Сирії та Іраку

Про це повідомляє Центральне командування збройних сил США, передає ABC.

Зокрема, за період з 10 вересня 2015 року по 2 лютого 2016 року було здійснено дев'ять атак. За цей час 11 осіб отримали поранення.

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"Шість ударів було завдано в Сирії і три в Іраку. В ході операцій застосовувалися як безпілотники, так і пілотовані літаки. У всіх випадках загибель або поранення мирних жителів були визнані ненавмисним результатом атак по законних цілях. До загибелі найбільшого числа людей призвів авіаудар 5 жовтня 2015 року по позиціях "Ісламської держави" в Іраку — тоді були вбиті вісім мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії в результаті п'яти ударів в районі трьох міст, знищено три тактичні підрозділи бойовиків.