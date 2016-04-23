Маленький британський принц Джордж зустрів Обаму в піжамі і халаті (фоторепортаж)
14:46, 23 квітня 2016Світ
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Президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама в рамках свого візиту до Великобританії взяли участь у вечері, який пройшов в Кенсингтонському палаці.
REUTERS
Їх приймали герцог і герцогиня Кембриджські, принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також принц Гаррі, пише Gazeta.ru.
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Але цвяхом програми, як наголошується, стала коротка поява одягненого в піжаму та халат дворічного принца Джорджа, який побажав привітатися з президентом перед тим, як відправитися спати.
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