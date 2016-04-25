Обама вирішив збільшити військовий контингент в Сирії у 6 разів - ЗМІ

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Вашингтоні, передає РБК. Очікується, що офіційно він оголосить про це в понеділок в Ганновері.

Зазначається, що прийняттю рішення передували вмовляння з боку основних військових радників американського президента. Вони запевняли Обаму, що відправка в Сирію додаткового персоналу дозволить зміцнити досягнення в боротьбі з «Ісламською державою». Надіслані до Сирії військові не будуть безпосередньо брати участь в боях, проте вони будуть знаходитися неподалік від лінії фронту, надавати допомогу у питаннях розвідки, планування та медичної допомоги пораненим. Передбачається, що це сприятиме посиленню позицій сирійських сунітів та курдів і допоможе почати наступ на Ракку, яку бойовики ІД називають своєю столицею.

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Видання нагадує, що в грудні минулого року американський президент в інтерв'ю CBS повідомив, що допускає відправку до Сирії спеціальних підрозділів. «Думаю, американський народ розуміє, що ми не збираємося влаштовувати вторгнення в Ірак або Сирію з батальйонами, які рухаються по пустелі», - сказав американський президент. При цьому, як відзначає WSJ, поки неясно, скільки з 250 чоловік будуть саме бійцями спецпідрозділів.

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