Нові подробиці арешту Караджича

Сербські спецслужби вийшли на слід колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича завдяки анонімному телефонному дзвінку, повідомляє France Info з посиланням на видання Blic.

Згідно зі статтею, опублікованою в недільному випуску, якась людина, відмовившись назвати своє ім`я, привернула увагу сербських спецслужб до лікаря, який використовує методи нетрадиційної медицини і переїздить з місця на місце з пропозицією своїх послуг. Той, хто дзвонив описав його як чоловіка з сивою бородою і сірими очима. Проте спецслужби протягом півтора місяця перевіряли дану інформацію.

Карджич, один з лідерів боснійських сербів під час боснійської війни 1992–1995 років, був визнаний в 1995 році Гаазьким судом винним у розстрілі мирного населення під час 43-місячної облоги Сараєво.

Газета.ру