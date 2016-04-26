Норвегія подасть апеляцію на рішення у справі Брейвіка, який вбив 77 людей

20 квітня суд в Осло ухвалив, що Норвегія порушує Європейську конвенцію про права людини щодо Брейвіка.

"Заборона на негуманне поводження з людиною являє собою одну з основоположних цінностей демократичного суспільства. Це діє незважаючи ні на що - навіть коли мова йде про вбивць і терористів", - заявила суддя, передає Російська служба ВВС.

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В першу чергу, Брейвік був незадоволений своїм одиночним ув'язненням. За його словами, 22-23 години на добу він був один, йому не дозволяли спілкуватися з іншими засудженими, а його контакти із зовнішнім світом зводилися до спілкування з персоналом в'язниці. На думку судді, режим утримання Брейвіка відрізнявся від того, як у в'язниці містилися інші ув'язнені. Суд прийшов до висновку, що це додаткове покарання.

Також Брейвік скаржився на постійні обшуки, у тому числі в нічний час і в присутності жінок-офіцерів, і перевірку листів. Він був незадоволений, що не має права на публікацію книг.

На думку судді, перевірка кореспонденції в цьому випадку є виправданою.

Рішення суду викликало невдоволення у родин жертв Брейвіка.

У 2011 році Брейвік був визнаний винним у вбивстві 77 осіб. Його засудили до 21 року ув'язнення за організацію вибуху в Осло і нападі на молодіжний табір.

Брейвік на недавньому засіданні суду обіцяв, що буде "до смерті" боротися за ідеали нацизму.