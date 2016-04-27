Тривалість робочого тижня бюджетників у Венесуелі скорочено до двох днів

Як відзначається, дана міра зроблена тимчасово з метою подолати енергетичну кризу, що триває в країні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Віце-президент Арістобуло Істуріс уточнив, що робочими днями залишаються понеділок і вівторок, а інші дні тижня будуть вихідними до тих пір, поки криза не завершиться. Навчальні заклади будуть продовжувати працювати чотири дні в тиждень.

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На початку квітня президент Ніколас Мадуро підписав указ про скорочення робочого тижня в країні до чотирьох днів і закликав населення відповідально ставитися до використання електроприладів, щоб забезпечити економію електрики.

Влада країни стверджує, що енергетична криза сталася через затяжну посуху. Опозиція звинувачує владу у невмілому управлінні країною.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в середині березня у Венесуелі ще на 60 днів було продовжено дію надзвичайного стану в економіці.

Ситуація у Венесуелі набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади після початку роботи опозиційного парламенту.