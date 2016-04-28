У Франції поновилися масштабні протести проти трудової реформи (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, у четвер акції протесту призвели до ускладнень у роботі транспорту і скасування рейсів в аеропорту Орлі на південь від Парижа.

Робочі палили шини на дорогах, заблокувавши рух у деяких частинах країни, тоді як групи протестуючих зібралися в Парижі та інших містах для проведення вуличних маршів з вимогою до парламенту зняти з розгляду законопроект про трудову реформу, обговорення якого планується на наступному тижні.

Найбільш масштабні акції традиційно пройшли в Парижі, Марселі, Нанті та Ліоні, де доходило до сутичок з поліцією і затримань протестувальників.

При цьому видання припускає, що 1 травня, поряд з традиційними мітингами на честь Дня праці, противники трудової реформи можуть організувати ще більш масштабні акції протесту.

Опитування громадської думки, опубліковане BFM TV, свідчить про те, що близько 80 відсотків французів побоюються ескалації ситуації, незважаючи на те, що Міністерство праці Франції раніше повідомило про різке падіння рівня безробіття.

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Як повідомляв УНІАН, протести проти реформи трудового законодавства у Франції відбувалися і раніше.

Реформа, розроблена міністром праці Франції Міріам Ель-Комрі, дає можливість роботодавцям збільшувати кількість робочих годин і домовлятися про оплату понаднормових безпосередньо з працівниками, минаючи профспілки. Також реформа передбачає спрощення процедури звільнення працівників. У профспілках вважають, що реформа, покликана, за словами влади, боротися з безробіттям, на практиці призведе, насамперед, до погіршення умов праці.