У Франції поновилися масштабні протести проти трудової реформи (фоторепортаж)

17:25, 28 квітня 2016
Світ
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У французьких містах 28 квітня поновилися масові акції протесту профспілкових працівників і студентів проти запланованої реформи трудового законодавства.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, у четвер акції протесту призвели до ускладнень у роботі транспорту і скасування рейсів в аеропорту Орлі на південь від Парижа.

Робочі палили шини на дорогах, заблокувавши рух у деяких частинах країни, тоді як групи протестуючих зібралися в Парижі та інших містах для проведення вуличних маршів з вимогою до парламенту зняти з розгляду законопроект про трудову реформу, обговорення якого планується на наступному тижні.

Найбільш масштабні акції традиційно пройшли в Парижі, Марселі, Нанті та Ліоні, де доходило до сутичок з поліцією і затримань протестувальників.

Протести профспілок робітників і студентів у Марселі
Протести профспілок робітників і студентів у Марселі /  © REUTERS
Протестувальники в Марселі
Протестувальники в Марселі /  © REUTERS
Студенти під час протестних акцій у Марселі
Студенти під час протестних акцій у Марселі /  © REUTERS
Протестувальники в Марселі
Протестувальники в Марселі /  © REUTERS
Протести профспілок робітників і студентів у Ліоні
Протести профспілок робітників і студентів у Ліоні /  © REUTERS
Протестні акції проти трудової реформи в Ліоні
Протестні акції проти трудової реформи в Ліоні /  © REUTERS
Вуличні актори в ході протестних акцій в Парижі
Вуличні актори в ході протестних акцій в Парижі /  © REUTERS
Фотограф тікає від палаючої машини в ході протестів у Нанті
Фотограф тікає від палаючої машини в ході протестів у Нанті /  © REUTERS
В Нанті у хід пішов сльозогінний газ
В Нанті у хід пішов сльозогінний газ /  © REUTERS
Протестувальники в Нанті
Протестувальники в Нанті /  © REUTERS
Поліція затримує протестувальника у Нанті
Поліція затримує протестувальника у Нанті /  © REUTERS
Затримання учасника акції у Нанті
Затримання учасника акції у Нанті /  © REUTERS
Зіткнення між поліцією і протестуючими у Ліоні
Зіткнення між поліцією і протестуючими у Ліоні /  © REUTERS
Затримання протестувальників у Ліоні
Затримання протестувальників у Ліоні /  © REUTERS
Поліція в ході протестів в Парижі
Поліція в ході протестів в Парижі /  © REUTERS
Акції протестів проти трудової реформи в Парижі
Акції протестів проти трудової реформи в Парижі /  © REUTERS
Протести в Парижі
Протести в Парижі /  © REUTERS
Протестувальники в Парижі
Протестувальники в Парижі /  © REUTERS

При цьому видання припускає, що 1 травня, поряд з традиційними мітингами на честь Дня праці, противники трудової реформи можуть організувати ще більш масштабні акції протесту.

Опитування громадської думки, опубліковане BFM TV, свідчить про те, що близько 80 відсотків французів побоюються ескалації ситуації, незважаючи на те, що Міністерство праці Франції раніше повідомило про різке падіння рівня безробіття.

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Як повідомляв УНІАН, протести проти реформи трудового законодавства у Франції відбувалися і раніше.

Реформа, розроблена міністром праці Франції Міріам Ель-Комрі, дає можливість роботодавцям збільшувати кількість робочих годин і домовлятися про оплату понаднормових безпосередньо з працівниками, минаючи профспілки. Також реформа передбачає спрощення процедури звільнення працівників. У профспілках вважають, що реформа, покликана, за словами влади, боротися з безробіттям, на практиці призведе, насамперед, до погіршення умов праці.

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