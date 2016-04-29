Суд видав ордер на обшук будинку і студії звукозапису співака Прінса

Суд визнав доцільним видачу ордера в рамках розслідування обставин смерті співака, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Суд також задовольнив прохання влади про тимчасове збереження в таємниці результатів розслідування.

Влада штату заперечує інформацію про те, що вони зверталися в Управління по боротьбі з наркотиками з проханням про надання допомоги в розслідуванні.

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Як повідомляв УНІАН, тіло Прінса виявили в четвер, 21 квітня, в ліфті будівлі комплексу Paisley Park. Музикантові було 57 років. Зазначалося, що незадовго до смерті він переніс важку форму грипу. ЗМІ також повідомили, що за шість днів до смерті Прінса лікували від передозування наркотиків.

У 2005 році ім'я Прінса було занесене в Зал слави рок-н-ролу. Найбільш прославленим його диском вважається Purple Rain (1984 рік), він регулярно входить в списки кращих альбомів епохи рок-н-ролу. Співак був лауреатом премій "Греммі", "Оскар" і "Золотий глобус".

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Прінс записував композиції в жанрах ритм-енд-блюз, фанк і рок. Перший диск вийшов в 1978 році. За роки кар'єри артист випустив понад 20 альбомів.