У КНДР оголосили громадянина США шпигуном і засудили на 10 років каторжних робіт

За даними інформаційного агентства Сіньхуа, засудженого звуть Кім Донг Чул, йому 62 роки, він був арештований у жовтні минулого року, інформує Російська служба BBC.

Як стверджує Пхеньян, американець затриманий на території особливої економічної зони Насон, при арешті у нього знайшли флеш-накопичувач з секретною інформацією про військових і ядерниі об'єкти КНДР.

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В березні 2016 року влада влаштувала прес-конференцію, на якій заарештований повідомив журналістам, що нібито отримував гроші від влади Південної Кореї за шпигунську діяльність.

Також у березні суд КНДР засудив до 15 років в'язниці американського студента Отто Уормбіра, який спробував забрати з готелю в якості сувеніра пропагандистський плакат.

21-річний Уормбір був звинувачений у злочині проти держави, а також у співпраці з секретної студентською організацією і ЦРУ.

Північнокорейські ЗМІ назвали крадіжку плаката "спробою підірвати єдність північнокорейського народу". На суді американець розповідав, що на батьківщині його "спровокували до скоєння злочину проти іноземної держави".

Міжнародні правозахисні організації, такі як Human Rights Watch, впевнені, що влада Північної Кореї, як і в багатьох інших випадках, застосовували до Уормбіру тортури або загрози.