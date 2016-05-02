Гурт Radiohead видалив свій сайт і вміст сторінок у соцмережах

Зокрема, замість сайту групи тепер відкривається порожня сторінка.

Також повністю видалено весь контент зі сторінок групи в соцмережах Facebook, Twitter і Myspace. При цьому, наприклад, в Twitter у музикантів значиться 1,58 мільйона читачів, на Myspace - 121 тисяча.

Крім того, повністю видалено вміст Twitter-сторінки вокаліста і лідера групи Тома Йорка, що має 716 тисяч передплатників.

Зникнення контенту відзначили користувачі інтернет-агрегатора reddit.com. Як вважають користувачі, самовидалення Radiohead з інтернету може бути частиною рекламної кампанії нового альбому гурту.

Як зазначає BBC, офіційних заяв при цьому група не робила.

Попередні два альбоми - In Rainbows та King of Limbs - були випущені без анонсу. Однак за кілька днів до релізу група зареєструвала юридичні особи з аналогічними назвами.

У січні 2016 року група зареєструвала ще дві фірми, - Dawn Chorus LLP і Dawnchoruss Ltd, а в суботу шанувальникам групи прийшли дивні листівки. Чутки про те, що Radiohead може випустити новий альбом в першій половині 2016 року, ходять досить давно.