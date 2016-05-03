Понад 100 нелегалів потонули у Середземному морі за останні дні - МОМ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Загиблі - нелегальні мігранти, які намагалися дістатися через Середземне море з Лівії до Італії, повідомили у вівторок, 3 травня, в Міжнародній організації з міграції (МОМ).

"Починаючи з п'ятниці (29 квітня. – УНІАН) нам відомо про чотири корабельні аварії і 113 загиблих у них осіб, які пливли з Лівії", - заявив речник організації Джоель Міллман.

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Італійському торговельному судну вдалось врятувати 26 людей після однієї з цих корабельних аварій, решта 84 людей, які перебували в човні, вважаються зниклими безвісти. Внаслідок ще двох аварій потонули 29 осіб, які пливли з Лівії у напрямку Сицилії на гумових човнах. Обставини аварії ще одного човна з'ясовуються, повідомили у Міжнародній організації з міграції.

За словами речника організації, небезпечний маршрут з Лівії до Італії через Середземне море стає дедалі популярнішим серед нелегальних мігрантів. "Тому ми дуже занепокоєні тим, що відбуватиметься на ньому у наступні кілька місяців", - сказав він. Міллман повідомив, що цим маршрутом здебільшого користуються мігранти із Західної Африки, в першу чергу нігерійці, а також жителі Сомалі та Ефіопії. Сирійці, афганці та іракці поки що маршрут не використовують.

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Загалом же, за даними МОМ, за перші чотири місяці 2016 року при спробах перетнути Середземне море загинули 1 357 біженців. Торік за цей же період жертвами корабельних аварій стали 1 733 особи. За даними організації, з початку 2016 року 28,5 тисяч мігрантів прибуло морем до Італії, в той час як майже 155 тисяч досягли узбережжя Греції.

Як повідомлялося раніше, за різними даними зараз у Лівії перебувають від 200 тисяч до 500 тисяч осіб, які влітку мають намір Середземним морем дістатись берегів Італії з тим, щоб далі потрапити на територію інших країн-членів ЄС. За даними австрійського МВС, 70 відсотків цих людей - економічні мігранти.