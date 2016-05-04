Трамп виявився дуже близьким до висунення на пост президента США

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на американські ЗМІ.

Трамп набрав в Індіані 54% голосів, в той час як Тед Круз 30%, а Джон Кейсик – 12%. У підсумку мільярдерові дісталися всі 57 голосів партійних делегатів від цього штату, а їх загальна кількість перевищила тисячу.

При цьому для висунення в президенти необхідно 1237 голосів. Тепер Трампу з решти штатів достатньо перемогти лише в самому великому – Каліфорнії – з 172 голосами делегатів, щоб забезпечити собі висунення.

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Що стосується праймеріз в Індіані у кандидатів від Демократичної партії, то на них поки лідирує Хілларі Клінтон, у якої 52% голосів, проти 48% у єдиного суперника Берні Сандерса. У демократів розігруються 83 голоси делегатів, які розподіляються за пропорційною системою.