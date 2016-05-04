США заявили про досягнення з РФ угоди про перемир'я в Алеппо

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Держдепартаменту США, повідомляє РБК.

У повідомленні наголошується, що російська і американська сторони будуть координувати зусилля з моніторингу дотримання цієї угоди.

Вкрай важливо, щоб Росія подвоїла тиск на президента Сирії Башара Асада для виконання нових умов, у той час як Вашингтон проведе свою частину роботи з сирійськими опозиційними силами, йдеться в заяві Держдепартаменту США. «Нашою метою завжди було і залишається єдиний для всієї країни режим припинення вогню у всій Сирії, а не ряд локальних..." - сказано в заяві.

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Раніше про те, що Росія і США досягли угоди щодо режиму перемир'я в Алеппо на півночі Сирії, повідомило агентство Associated Press з посиланням на високопоставлені джерела. За словами джерел агентства, угоду було досягнуто ввечері у вівторок, 3 травня і набула чинності в середу опівночі за київським часом.

Співрозмовники AP стверджували, з тих пір число зіткнень знизилося, але при цьому місцями відбуваються порушення режиму перемир'я.