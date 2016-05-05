У США заборонили електронні сигарети людям молодше 18 років

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, виробники електронних сигарет будуть зобов'язані надавати свою продукцію для перевірки в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Нові правила стосуються також сигар та тютюну для люльок і для кальянів.

За даними дослідження, проведеного МОЗ США, споживання електронних сигарет серед студентів зросло з 1,5% в 2011 році до 16% у 2015 році, також виявлено зростання споживання кальянного тютюну.

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Нові правила зобов'язують продавців підтверджувати вік покупців тютюну і забороняють продаж тютюнової продукції в автоматах.

Електронні сигарети не містять смол та хімічних речовин, що є в сигаретному тютюні, і часто використовуються тими, хто хоче кинути палити. При цьому в них міститься нікотин, який викликає звикання.

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За словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Сільвії Беруелл, введення нових норм стало "важливим кроком на шляху до покоління, що не палить".