У Новосибірську місцеві жителі вимагають прибрати всі білборди з портретом Сталіна

Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Раніше повідомлялося, що в Новосибірську комуністи встановили білборди з портретом усміхненого Йосипа Сталіна, зображеного на тлі учасників параду Перемоги зі схиленими біля стін Кремля штандартами фашистської Німеччини. Із заявами про аморальність цієї акції виступили товариство "Меморіал", регіональне відділення "Яблуко" і місцеві католики.

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Городяни запустили в інтернеті збір підписів під петицією до мера Анатолія Локотя, який одночасно є першим секретарем новосибірського обкому КПРФ. "Якщо вам і вашим колегам у партії Сталін здається героєм і символом перемоги, то все ж варто пам'ятати, що для багатьох жителів Новосибірська він символ страшних злочинів проти людяності, проти майбутнього нашої країни,- йдеться у зверненні городян.- Використання образу Сталіна у привітанні з Перемогою - це кращий спосіб домогтися розколу суспільства і зрадити пам'ять наших предків. Приберіть, будь ласка, портрети Сталіна з вулиць нашого міста", - йдеться в її тексті.

Нагадаємо, байкерам з "Нічних вовків" в Празі влаштували коридор ганьби. Активісти з українськими та американськими прапорами показували їм непристойний жест, скандуючи: "чемодан, вокзал, Росія".