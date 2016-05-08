У США переможець лотереї зірвав джекпот на $429 мільйонів

13:56, 08 травня 2016
Світ
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У США переможець лотереї Powerball виграв джекпот $429 млн. Квиток був проданий в Нью-Джерсі, і зараз організатори лотереї шукають власника.

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Джекпот майже на $430 млн став сьомим за величиною в історії Powerball, заявила представник лотереї в Нью-Джерсі Керол Хедингер, передає "Голос Америки".

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Рекордним джекпотом лотереї стала сума в $1,6 млрд, розіграна в січні. Відразу три щасливих квитки купили американці в різних кінцях країни.

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