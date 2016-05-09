Опубліковано дані про понад 214 тисяч офшорів з "панамського архіву"

Інтерактивна база даних дозволяє знайти ім'я власника офшорів і пов'язаних з ним компаній. В описі компаній вказується, в якій юрисдикції вони були зареєстровані і активні досі, передає Дождь.

У вже існуючу базу даних про офшори додали понад 214 тисяч офшорних компаній в 21 юрисдикції. Всього в базі — дані про понад 320 тисяч компаній.

У базі даних міститься інформація про понад 360 тисяч осіб і компаній, пов'язаних з офшорними структурами.

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Безпосередньо матеріали з числа 11,5 млн документів, що потрапили в розпорядження ICIJ, не публікуються - в оприлюдненій базі можна лише з'ясувати імена верифікованих дослідниками власників офшорів і зв'язки між різними компаніями.

На сайті розміщена інформація про 643 громадян України і 469 компаній, пов'язаних з Україною.

Крім нової інформації про офшори, оприлюдненій у неділю, база даних містить відомості про 100 тис. офшорних компаній, які були опубліковані ICIJ ще в 2013 році, додає РБК. Цей масив даних містить інформацію про компанії, зареєстровані в юрисдикціях Британських Віргінських островів, Сінгапуру і Островів Кука в 1980-2010 роках. У цьому масиві містилися дані про 2229 росіян, пов'язаних з офшорами.

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На цьому відео розповідається, як користуватися базою:

Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) обіцяв 9 травня опублікувати інтерактивну базу даних з інформацією з "панамського архіву" про 200 тисяч офшорних компаній.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року міжнародний пул журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 роки. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

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Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.