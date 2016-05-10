Лідер "Аль-Каїди" заявив про намір створити в Сирії новий халіфат

Лідер угруповання Айман аз-Завахірі у десятихвилинному відео закликав радикальних ісламістів об'єднатися, назвавши Сирію "надією всіх мусульман світу", передає Lenta.ru з посиланням на Die Welt.

"Якщо вони створять мусульманський уряд і виберуть імама, тоді їх вибір стане нашим вибором", - заявив аз-Завахірі.

Зокрема, лідер "Аль-Каїди" звернувся до своїх союзників з терористичного угруповання "Джабхат ан-Нусра". В даний час воно контролює більшу частину сирійської провінції Ідліб. За інформацією Die Welt, ця територія може стати центром нового халіфату.

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У той же час, "Джабхат ан-Нусра" і "Аль-Каїда" не визнають халіфат, який проголосила на підконтрольних територіях терористична організація "Ісламська держава".

Протистояння президента Сирії Башара Асада та збройної опозиції почалося в 2011 році. Воно переросло в повномасштабну громадянську війну, в ході якої набрали чинності терористичні організації.