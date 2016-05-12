BBC: Знайдені в океані уламки належать зниклому два роки тому "Боїнгу" з 227 пасажирами на борту

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Уламки були знайдені біля узбережжя Південної Африки і поряд з островом Родрігес в Індійському океані. Їх досліджувала група експертів, які і прийшли до висновку, що уламки належать зниклому літаку.

Серед них виявилися частина двигуна з логотипом Rolls-Royce і внутрішня панель кабіни пілотів, повідомив міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Гавкіт. Уламок внутрішньої частини зниклого літака знайдено вперше.

Малайзійський літак, що летів рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник в березні 2014 року. На його борту було 239 осіб, 12 з яких були членами екіпажу. Вважається, що літак розбився в Індійському океані.

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Пошуки в Індійському океані не дали ніяких результатів. Влада Малайзії вважає, що уламки, які не знаходяться на дні океану, поступово будуть винесені на берег Африки.

Всі п'ять підтверджених уламків знаходили в різних частинах Індійського океану. Шматок крила знайшли на березі острова Реюньйон, що належить Франції. Ще два уламки були знайдені в березні в Мозамбіку.

Поки жоден із знайдених уламків не дає уявлення про те, що ж стало причиною авіакатастрофи і де зараз перебуває літак. Різні аналізи і експертизи не дали ніяких результатів.