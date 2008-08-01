У Туреччині обрушився гуртожиток: загинули, щонайменше, 10 дітей

Триповерхова будівля гуртожитку обрушилася в центральній Туреччині у п`ятницю.

В результаті обвалу загинули, щонайменше, десять студентів, повідомляє CNN Turk. Ще 23 особи одержали поранення і були доставлені до лікарень.

Як вважають місцеві власті, під завалами знаходяться ще 20 студентів. Рятувальники намагаються знайти постраждалих.

Мер міста в провінції Конья, де стався обвал, повідомив, що причиною, ймовірно, став вибух газового балона. У приміщенні гуртожитку на момент аварії в цілому знаходилися 40-45 студентів - підлітків у віці від 8 до 16 років, які приїхали брати участь в семінарах з вивчення Корану.

За матеріалами Газеты.ру