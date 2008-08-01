У Саудівській Аравії чоловікам заборонили вигулювати собак

Державна Комісія з підтримки чеснот і запобігання порокам Саудівської Аравії заборонила самотнім чоловікам вигулювати на вулицях і в парках своїх домашніх вихованців - кішок і собак, - а також з`являтися з ними в громадських місцях, передає Associated Press.

Приводом для заборони послужило те, що чоловіки все частіше використовують своїх домашніх вихованців як привід зав`язати швидкоплинне знайомство з жінками, докучають порядним сім`ям і, в цілому, порушують строгі релігійні норми ваххабізму.

Повідомляється, що заборона поки діє тільки на території столиці країни Эр-Ріяда. Одночасно власті заборонили торгівлю домашніми тваринами, щоб побічно не заохочувати розповсюдження безсоромності і розбещеності.

В тому разі якщо чоловіка піймають з домашнім вихованцем в громадському місці, тварину конфіскують. Якщо він попадеться другий раз, його чекає суд.

Повідомляється, що заборона не розповсюджується на жінок, які можуть вільно з`являтися на публіці з домашніми тваринами. Як відзначає Associated Press, утримання домашніх улюбленців не типове для арабських країн і набуло поширення лише останнім часом, що пов`язують з проникненням західного впливу.

Згідно мусульманської традиції собаки є нечистими тваринами, хоча їх дозволено використовувати для полювання і охорони. Кішки, навпаки, користуються великою шаною.

Лента.ру