В Австралії пропонують ввести довічну заборону на куріння підростаючому поколінню

Про це повідомляє The Guardian.

«Очевидно, що куріння стає соціально неприйнятною в Клівленді», - повідомив Дік.

Передбачається, що подібна заборона призведе до того, що в майбутньому люди в штаті перестануть курити повністю, зазначає "Газета.ru".

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Нещодавно австралійський парламент прийняв закони, що забороняють куріння на зупинках автобусів і таксі, в громадських місцях, а також у дитячих навчальних закладах, оздоровлення та відпочинку, і в таких закладів, поблизу спортивних майданчиків та скейт-парків.

Довідка УНІАН. Австралія – перша країна в світі, яка прийняла жорсткі заходи по боротьбі з курінням. Тут введені значні податки, заборона на куріння в громадських місцях. Крім того, заборонені брендовані привабливі упаковки сигарет. Тютюнова продукція на території цієї країни продається в простих уніфікованих пачках. Сигарети там можуть купувати тільки особи старше 18 років.