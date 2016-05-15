В Австралії пропонують ввести довічну заборону на куріння підростаючому поколінню
Міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на куріння для народжених після 2001 року.
Про це повідомляє The Guardian.
«Очевидно, що куріння стає соціально неприйнятною в Клівленді», - повідомив Дік.
Передбачається, що подібна заборона призведе до того, що в майбутньому люди в штаті перестануть курити повністю, зазначає "Газета.ru".
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Нещодавно австралійський парламент прийняв закони, що забороняють куріння на зупинках автобусів і таксі, в громадських місцях, а також у дитячих навчальних закладах, оздоровлення та відпочинку, і в таких закладів, поблизу спортивних майданчиків та скейт-парків.
Довідка УНІАН. Австралія – перша країна в світі, яка прийняла жорсткі заходи по боротьбі з курінням. Тут введені значні податки, заборона на куріння в громадських місцях. Крім того, заборонені брендовані привабливі упаковки сигарет. Тютюнова продукція на території цієї країни продається в простих уніфікованих пачках. Сигарети там можуть купувати тільки особи старше 18 років.