На в'їзді до США забиратимуть ноутбуки

Згідно з новими правилами, розробленими Міністерством національної безпеки США (DHS), митники і співробітники імміграційних служб можуть вилучати у всіх, хто в`їжджає на територію країни ноутбуки й інші електронні прилади, повідомляє The Washington Post.

Наголошено, що йдеться про будь-які прилади та носії, здатні зберігати інформацію в цифровому чи аналоговому форматі: жорстких дисках, "флешках", стільникових телефонах, айподах, КПК, відео- і аудіоплівках.

Нові правила стосуються як іноземців, так і громадян США. Наголошено, що прилади можуть вилучатися на невизначений термін, необхідний для того, щоб перевірити інформацію, яка міститься в них.

При цьому самі дані можуть копіюватися співробітниками федеральних служб і вільно передаватися приватним організаціям для дешифровки чи для перекладу з іноземної мови.

Після перевірки копії всіх даних мають бути знищені, але водночас федеральні агенти можуть зберігати всі свої виписки чи нотатки, а також зведені довідки за виявленими на комп`ютерах даними.

Представники Міністерства національної безпеки зазначають, що ці заходи спрямовані виключно на боротьбу з тероризмом. За їх словами, вони давно негласно практикуються в багатьох аеропортах, проте підвищений громадський інтерес примусив заявити про це публічно.

Лента.ру