Білорусь відмовиться від російського газу, якщо ціну не буде знижено

Віце-прем`єр-міністр Білорусі Володимир СЄМАШКО заявив, що білоруський уряд вважає за необхідне скоректувати або розірвати угоду з російським ВАТ «Газпром» про поставки і ціни на російський газ у зв`язку зі зміною обставин.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це В.СЄМАШКО заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«При підписанні тієї угоди ми спиралися на російський прогноз зміни ціни на нафту, який припускав її зниження. Оскільки і в російському, і в білоруському цивільних кодексах є статті про те, що договір може бути змінений або розірваний у зв`язку з істотними змінами обставин, ми пропонуємо сісти за стіл переговорів і або розірвати договір, що неприпустимо, або доповнити, щоб дійти цивілізованого рішення», - сказав В.СЄМАШКО.

Віце-прем`єр пояснив, що під «істотною зміною обставин» мається на увазі стрімке зростання цін на нафту на світовому ринку, що не прогнозувалося в 2006 році при підготовці білорусько-російської газової угоди, тоді як ціна на газ визначається виходячи з ціни на нафту.

За словами В.СЄМАШКА, якщо дотримуватися всіх пунктів угоди, «то нас може очікувати дуже різке зростання цін на газ». Тим часом, зазначив він, в Росії вже розглядається можливість перенести терміни переходу до рівнодохідності цін на газ на 2015 рік замість планованого 2011 року. «Якщо вже багата Росія - наш союзник - розуміє, що це (різке підвищення цін на газ) катастрофічно відіб’ється на економіці, то чому ми повинні ще раз у півтора-два рази підняти ціни», - пояснив він.

При цьому віце-прем`єр підкреслив, що для Білорусі встановлена найнижча ціна на російський газ серед країн СНД: Вірменія купує його за ціною 110 доларів за 1 тисячу кубічних метрів газу.

Довідка УНІАН. Російське ВАТ «Газпром» і білоруське ВАТ «Бєлтрансгаз» 31 грудня 2006 року підписали контракт на поставку і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом була визначена ціна російського газу при поставках у 2007 році – 100 дол. за 1 тис. куб. м. і формула ціни з 1 січня 2008 року (відповідна формулі ціни при поставках російського газу до Європи), а також знижуючі коефіцієнти ціни на 2008-2010 роки (0,67, 0,8 і 0,9, відповідно). З 2011 року Білорусь, як і промислові споживачі Росії, повинна була вийти на рівень ціни на газ, рівнодохідної з поставками до Європи.

Білорусь виконувала умови контракту від 31 грудня 2006 року до початку 2-го кварталу 2008 року, коли ухвалила одностороннє рішення оплачувати поставки російського газу в 2-му кварталі за ціною 1-го кварталу – 119,56 долара за 2 тисячу кубічних метрів газу замість 127,9 долара за 1 тисячу кубічних метрів газу. Зі свого боку, «Газпром» погрозив подачею позову до суду.

На даний час уряд Білорусі підготував проект державного бюджету на 2009 рік. Основні макроекономічні параметри бюджету розробляли на основі прогнозів збільшення ціни на російський газ до 140 доларів за тисячу кубометрів. Тим часом, російська сторона неодноразово озвучувала цифру в 200 доларів.

Наприкінці 2006 року Білорусь купувала російський газ по 46,68 долара за 1 тисячу кубометрів, у 2007 р. - по 100 доларів, у першому кварталі 2008 р. - по 119 доларів, з другого кварталу 2008 року ціна встановлена на рівні 127,9 долара за 1 тисячу кубічних метрів газу.