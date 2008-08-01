Розрив між Обамою и Маккейном скоротився до мінімуму

Згідно з опитуванням Gallup, Барака Обаму підтримують 45 відсотків американських виборців, а Джона Маккейна - 44 відсотки. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Miami Herald.

Таким чином, розрив між кандидатами зменшився до одного процентного пункту. Наприкінці липня опитування Gallup свідчило, що Обаму підтримують 46 відсотків виборців, а Маккейна 42 відсотки. Втім, експерти радять не сприймати літні опитування надто серйозно. До виборів, які будуть в листопаді, багато що може змінитися.

Тим часом, як повідомляє Associated Press, соціологи Quinnipiac University з`ясували, що Обама втратив частину своєї переваги над Маккейном на території трьох штатів, які “не визначилися". Позиції Обами серйозно послабли в Пенсільванії та Огайо, а також у Флориді.

У Пенсільванії Обаму підтримують 49 відсотків виборців, а Маккейна - 42 відсотки. Минулого місяця ці показники становили 52 і 40 відсотків відповідно. В Огайо Обаму підтримують 46 відсотків опитаних, а Маккейна - 44 відсотки (минулого місяця розрив між кандидатами становив 6 процентних пункти). У Флориді показники такі самі, як в Огайо. Експерти зазначають, що у Флориді Обаму почали підтримувати менше незалежних виборців, ніж минулого місяця.