Новий президент Філіппін має намір повернути смертну кару

Зокрема він заявив, що накаже силам безпеки розстрілювати на місці підозрюваних у скоєнні злочинів, якщо вони чинитимуть опір при затриманні, передає Російська служжба Бі-Бі-Сі.

Він також підтвердив, що постарається домогтися від парламенту зняття мораторію на смертну кару.

У заяві Дутерте йдеться і про можливість повної заборони на алкоголь, куріння всередині приміщень і про введення по всій країні комендантської години для дітей.

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Новий лідер Філіппін пообіцяв перетворити президентський палац в Манілі на лікарню.

Він також збирається наказати всім урядовим чиновникам купувати тільки квитки економ-класу на комерційні рейси.