Новий президент Філіппін має намір повернути смертну кару
Новообраний президент Філіппін Родріго Дутерте ще раз підтвердив, що буде вести жорстку боротьбу із злочинністю і наркоманією.
Зокрема він заявив, що накаже силам безпеки розстрілювати на місці підозрюваних у скоєнні злочинів, якщо вони чинитимуть опір при затриманні, передає Російська служжба Бі-Бі-Сі.
Він також підтвердив, що постарається домогтися від парламенту зняття мораторію на смертну кару.
У заяві Дутерте йдеться і про можливість повної заборони на алкоголь, куріння всередині приміщень і про введення по всій країні комендантської години для дітей.
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Новий лідер Філіппін пообіцяв перетворити президентський палац в Манілі на лікарню.
Він також збирається наказати всім урядовим чиновникам купувати тільки квитки економ-класу на комерційні рейси.