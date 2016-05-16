"Аль-Каїда" має намір створити в Сирії альтернативну штаб-квартиру - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на співробітників європейських і американських розвідслужб, передає РБК.

Для цього терористи готові вступити в тому числі в жорстку конфронтацію з «Ісламською державою».

Наголошується, що до цих пір «Аль-Каїда» відмовлялася від ідеї створення свого утворення (емірату) на території Сирії, лише надаючи підтримку організації «Фронт аль-Нусра». Однак тепер терористи порахували, що близькосхідна держава може бути плацдармом для нападів на Європу та Америку, а також для залучення нових бойовиків із сусідніх країн – Туреччини, Йорданії та Лівану.

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На думку експертів, опитаних NYT, «Аль-Каїда» в Сирії використовує іншу тактику, ніж «Ісламська держава». Якщо остання робить ставку на захоплення територій і знищення опонентів, то «Аль-Каїда» прагне посилити вплив в тому числі серед поміркованих угруповань, які воюють проти президента Башара Асада.

Серед можливих ватажків «Аль-Каїди» в Сирії видання називає колишнього полковника єгипетської армії Саїфа аль-Адля, який входить в список найбільш розшукуваних терористів у світі за вибухи в посольствах США в Африці в 1998 році. За його упіймання обіцяна нагорода в розмірі $5 млн. Також в Сирії можуть перебувати Абдул Хайр аль-Міср, який відповідав в «Аль-Каїді» за міжнародні відносини, колишній заступник глави «Аль-Каїди в Іраку» Абуль Кас, а також Абу Мухаммед аль-Міср, який був одним з організаторів атаки на США 11 вересня 2001 року.

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Раніше УНІАН повідомляв, що терористична організація "Аль-Каїда" планує створити свій халіфат на території Сирії. Зокрема, лідер "Аль-Каїди" звернувся до своїх союзників з терористичного угруповання "Джабхат ан-Нусра". Вона контролює більшу частину сирійської провінції Ідліб, ця територія може стати центром нового халіфату.

У той же час, "Джабхат ан-Нусра" і "Аль-Каїда" не визнають халіфат, який проголосила на підконтрольних територіях терористична організація "Ісламська держава".