Британські винищувачі перехопили біля кордону з Естонією військові літаки РФ

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Відзначається, що два літаки Су-27 «Фланкер», літак Іл-18 літали біля північних кордонів Естонії. Також, британські літаки перехопили ще два Су-27.

«Російські військові літаки літали без передачі ідентифікаційних кодів і не вступали в зв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом», — зазначає Міноборони Великобританії.

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Міністр оборони Великобританії заявив, що британські літаки були підняті в повітря для відповіді на російську активність другий раз за тиждень.

Відзначається, що за останню ротацію військових сил НАТО в Прибалтиці літаки Великобританії були підняті в повітря 17 разів і перехопили понад 40 російських літаків.

Як повідомляв УНІАН, британські винищувачі в четвер, 12 травня, піднялися з естонської бази Емарі для перехоплення трьох військових літаків РФ. Три літаки – Ан-26, Ан-12 та Іл-76 – були перехоплені, оскільки летіли з вимкненими передавачами і не реагували на звернення британських пілотів.