Рідкісний рожевий діамант продали за рекордні $31,5 мільйони (фото)

Про це повідомляє Reuters.

Вага діаманта складає 15,38 карата. Він був проданий приватній особі з Азії за $31,5 млн, повідомили в аукціонному домі. Відзначається, що діамант попередньо оцінювався в $28-38 млн.

«Це найвища ціна, коли-небудь заплачена за надзвичайно яскравий рожевий алмаз», – сказав представник аукціонного дому Девід Беннетт.

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У листопаді минулого року яскраво-рожевий діамант The Sweet Josephine" вагою 16,08 карата був проданий за $28,5 млн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року за $48,468 мільйонів був проданий на аукціоні в Женеві рідкісний блакитний діамант вагою в 12,03 карата.