Рідкісний рожевий діамант продали за рекордні $31,5 мільйони (фото)
04:40, 18 травня 2016Світ
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На аукціоні Sotheby's в Женеві за рекордні $31,5 млн продано рідкісний рожевий діамант грушоподібної форми, відомий як "The Unique Pink".
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Вага діаманта складає 15,38 карата. Він був проданий приватній особі з Азії за $31,5 млн, повідомили в аукціонному домі. Відзначається, що діамант попередньо оцінювався в $28-38 млн.
REUTERS
«Це найвища ціна, коли-небудь заплачена за надзвичайно яскравий рожевий алмаз», – сказав представник аукціонного дому Девід Беннетт.
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REUTERS
У листопаді минулого року яскраво-рожевий діамант The Sweet Josephine" вагою 16,08 карата був проданий за $28,5 млн.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року за $48,468 мільйонів був проданий на аукціоні в Женеві рідкісний блакитний діамант вагою в 12,03 карата.
REUTERS
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