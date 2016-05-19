Літак EgyptAir з 69 людьми на борту зник на шляху з Парижа до Каїра

Літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів дорогою до Каїра. На борту були 59 пасажирів і 10 членів екіпажу. Як повідомляє РБК з посиланням на SkyNews, літак пропав над Середземним морем.

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Airbus A320-232 пропав через три з половиною години після вильоту з Парижа.

За різними даними, літак останній раз виходив на зв'язок під час польоту над Грецією, інші джерела повідомили, що останній сеанс зв'язку був зафіксований у небі над Туреччиною.

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Літак прямував рейсом MS804 з Парижа в Каїр, він вилетів з аеропорту Шарль-де-Голь о 23.09 за паризьким часом.

Згідно з даними сервісу Flightradar, запис польоту обривається над Середземним морем на підльоті до Єгипту, при цьому в таблиці літак відзначений як такий, що приземлився в Каїрі о 4:06 за місцевим часом. Перед зникненням літака сервіс не зафіксував зміна висоти польоту літака — судно знаходилося на висоті 11 тис. 270 метрів. За інформацією Flightradar, літак був випущений в 2003 році.

У Twitter авіакомпанії з'явилися кілька повідомлень про зникнення літака.

EGYPTAIR A320 was at a height of 37.000 ft, and disappeared after entering the Egyptian airspace with 10 miles. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник з радарів о 2:45 за місцевим часом (3:45 мск), після того, як увійшов до повітряного простору Єгипту на 10 миль, хоча раніше авіакомпанія повідомила, що літак не долетів до цієї позначки 80 миль.

Надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до операції підключилися ВПС Єгипту.