Китайські винищувачі перехопили літак США над Південно-китайським морем – Пентагон

Під час стандартного патрульного польоту в небі над Південно-Китайським морем китайські винищувачі J-11 перехопили літак-розвідник E-P3 ВМФ США. Про це повідомила прес-секретар міноборони США Мішель Балданса, передає Російська служба ВВС.

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За її словами, інцидент стався 17 травня, американський літак виконував стандартний патрульний політ. В останні роки професіоналізм китайських льотчиків підвищувався, однак нещодавнє перехоплення було небезпечним, сказала Балданса.

Розслідуванням інциденту займається Об'єднане командування армії США в тихоокеанській зоні.

Як повідомляють джерела CNN, китайських літаків було два, і вони перехопили американський "небезпечним чином", наблизившись до нього на відстань близько 15 метрів.

Як відомо, Китай будує на штучних островах в Південно-Китайському морі аеродроми. США звинувачують Китай у мілітаризації регіону. Передбачається, що згодом вони можуть бути використані для військових цілей.

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Пекін запевняє, що острови зводяться виключно в мирних цілях. У квітні цього року на одному з штучних островів вперше приземлився військовий літак.