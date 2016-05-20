Понад 250 британських діячів культури виступили проти виходу з ЄС

Звернення опублікувала The Telegraph, передає РБК.

«Починаючи з невеликих галерей і закінчуючи блокбастерами, багато хто з нас брали участь в проектах, які ніколи б не втілилися в життя без фінансування Євросоюзу та відкритої співпраці. Великобританія не просто сильніша в єдиній Європі — вона здатна творити і творити більше. Наш глобальний творчий успіх буде серйозно ослаблений, якщо ми залишимо ЄС», — йдеться в листі.

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Свої підписи під зверненням поставили актори Бенедикт Камбербетч, Кіра Найтлі, Хелена Бонем Картер, Джуд Лоу, Крістін Скотт Томас, музиканти Палома Фейт, Алексіс Тейлор (Hot Chip), письменники Іен Макьюен і Хіларі Ментел, режисери Денні Бойл і Стівен Фрірз, а також топ-модель Кейт Мосс і дизайнер Вів'єн Вествуд.

Раніше з аналогічними заявами виступили британські високопоставлені військові і бізнесмени.

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Референдум про членство Великобританії в ЄС пройде 23 червня 2016 року.